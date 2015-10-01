Екс-регіонал Колесніченко не з’явився на допит в СБУ і може бути засуджений заочно - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в СБУ.

"Колесніченко сьогодні не з’явився. Це був перший виклик. Ми будемо викликати ще двічі. Якщо він теж не з’явиться, справа буде передана в суд відповідно до закону про заочне засудження", - сказав співрозмовник агентства.

Читайте такожЕкс-нардеп Колесніченко відмовляється приходити на допит до СБУ

Він нагадав, що Колесніченко підозрюється у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст.110) і порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань (ст.161) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. 16 січня 2015 року Головним слідчим управлінням СБУ Колесніченка було оголошено в розшук. Він був одним із авторів "законів 16 січня 2014 року".

23 вересня СБУ викликала Колесніченка на допит як підозрюваного. Копія повістки розміщена на сайті СБУ. Колесніченка викликають "для участі у допиті у кримінальному провадженні № 22014000000000510 від 14.11.2014 за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність держави) та ч.3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України в якості підозрюваного". У повістці про виклик зазначається, що він має прибути на допит 1 жовтня на 10.00 до Головного слідчого управління СБУ.

Раніше СБУ вже викликала Колесніченка на допит Колесніченка. Відповідна повістка була оприлюднена 16 вересня. У ній зазначалось, що йому необхідно з’явитися на допит 17 та 18 вересня 2015 року о 10.00 в кабінет № 705 до Головного слідчого Управління СБ України.