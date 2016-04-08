Юнкер обговорив з лідерами країн ЄС результати нідерландського референдуму

Про це сьогодні у Брюсселі повідомила речник Єврокомісії Міна Андреєва (Mina Andreeva), повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«Цього ранку він говорив з канцлером Меркель (канцлером Німеччини Ангелою Меркель). Вони обговорили результати нідерландського референдуму щодо Угоди про асоціацію та останній розвиток подій навколо кризи біженців», - повідомила вона.

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Крім того, за словами Андреєвої, ввечері 7 квітня Юнкер обговорив результати нідерландського референдуму з прем’єр-міністром Італії Матео Ренці.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС?».

За попереднім даними, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1%.

7 квітня уряд Королівства Нідерланди заявив, що планує разом з партнерами з ЄС й Україною шукати компроміс стосовно результатів консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, який буде прийнятний для всіх сторін.