В Європарламенті закликали уряд Нідерландів якнайшвидше донести позицію щодо майбутнього Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Відповідну заяву зробили у четвер голова комітету Європарламенту з закордонних справ Ельмар Брок (Європейська народна партія, Німеччина), голова Комітету асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович і постійний доповідач з українського питання Яцек Саріуш-Вольський (ЄНП, Польща).

"Ми закликаємо уряд Нідерландів якомога швидше донести свою позицію і запропонувати Комісії шлях вперед. Європейський парламент і всі його органи готові обговорити шляхи просування вперед і сприяти пошуку рішень", - йдеться у заяві.

Депутати зазначили, що "із сумом побачили, що більшість на референдумі відкинула Угоду". "Результат референдуму нагадує нам в ЄС про необхідність взаємодіяти з нашими громадянами, повідомляти та пояснювати переваги і характер Угоди, яку він укладає, та законодавство, яке він ухвалює. Таким чином, ми допоможемо розвіяти невідповідні розповіді і уникнути популістської пропаганди, яка зловживає референдумом, як позитивним демократичним інструментом", - наголосили вони.

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У той же час політики підкреслили, що Угоду про асоціацію вже ратифікували 27 держав ЄС, Європейський парламент та Верховна Рада України, документ також затверджений двома голландськими палатами та урядом Нідерландів. "Ми вважаємо, що в цілому повинен вирішувати ЄС зі всіма 28 державами-членами, а не 20% виборців однієї з держав-членів, які представляють 0,6% всього населення ЄС, на референдумі, який має консультативний характер", - переконані депутати ЄП.

У цьому зв'язку вони наголосили на необхідності продовження тимчасового застосування Угоди про асоціацію. "Ми вітаємо заявлену рішучість української влади йти вперед у реалізації Угоди, яка має таке високе значення в історії України і кристалізує надії українського населення на реальні зміни, що відбуваються в їхній країні", - наголосили політики.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.