Екс-посол заявив, що Європа повинна ігнорувати результати референдуму у Нідерландах

Про це йдеться у його відкритому листі на "Європейській правді".

"Я щиро сподіваюся, що інша частина Європи ігноруватиме цю невдачу і дасть голландському уряду час на вихід із безладу референдуму", - написав Серрі.

За його словами, ініціатори референдуму прямо зізнавалися перед голосуванням, що цей референдум не мав нічого спільного з Україною.

"Все, що вони смакували після голосування, були пиво і "тріумф" голландської демократії, який, щоправда, не включав 68% голландців, які не прийшли на голосування або навмисно, як зробив я, бойкотували його", - написав Серрі.

Читайте такожЄК запропонує Україні безвізовий режим, незалежно від результатів референдуму в Нідерландах - ЗМІ

Він додав, що українцям ні в якому разі не можна опускати руки після цього референдуму. "Не почувайтеся збентеженими і подвоюйте свої зусилля на шляху, який ви обрали для себе. Згодом ви доведете вашим критикам, що вони були неправі", - додав екс-посол.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства ANP Verkiezingsdienst, оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1%.

Офіційні дані повинні бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.