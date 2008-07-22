Кернеса допитують у МВС (фоторепортаж)
19:34, 22 липня 2008Політика
2303 0
Секретаря міськради затримали у Харкові
У Києві в МВС вже почався допит секретаря харківської міськради Геннадія Кернеса.
Сьогодні у Харкові працівниками міліції було затримано секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.
Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.
Фото Олександра Косарєва / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter