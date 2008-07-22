Кернеса допитують у МВС (фоторепортаж)

У Києві в МВС вже почався допит секретаря харківської міськради Геннадія Кернеса.

Сьогодні у Харкові працівниками міліції було затримано секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Мета затримання, за даними правоохоронців - виконання постанови слідчого у справі щодо замаху на навмисне вбивство, яка перебуває в провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідка у згаданій справі.

Фото Олександра Косарєва / УНІАН