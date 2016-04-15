Суд у справі про заборону Меджлісу в Криму перенесли на 25 квітня

Як передає Крим.Реалії, на сьогоднішньому засіданні суду був відсутній Наріман Джелял, який представляє Меджліс, а також ініціатор процесу – російський "прокурор" Криму Наталія Поклонська.

Останнє засідання суду у даній справі відбулося 8 квітня. Підконтрольна Кремлю "прокуратура Криму" надала папери, які, на її думку, підтверджують "екстремістські заклики" голови Меджлісу Рефата Чубарова до порушення територіальної цілісності Російської Федерації.

Керівництво Меджлісу прогнозує, що швидше за все суд задовольнить вимоги "прокуратури" про заборону діяльності представницького органу кримських татар.

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Як повідомляв УНІАН, 13 квітня так звана "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська винесла рішення про призупинення діяльності Меджлісу кримських татар. Копію документа вручили представникам громадського об'єднання.

У своєму рішенні Поклонська посилається на статті 9 і 10 російського закону "Про протидію екстремістської діяльності". Рішення було направлено в Міністерство юстиції РФ для включення Меджлісу в загальний перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких призупинено на території РФ.

Рішення про призупинення діяльності Меджлісу діятиме до винесення рішення "Верховного суду Криму" за позовом Поклонської. Раніше вона зажадала визнати Меджліс екстремістською організацією, зараз позов перебуває в стадії розгляду.

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В ООН закликали Росію не допустити заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму. Також стурбованість з цього приводу висловив і Євросоюз.

Кримська правозахисна група звернулася в міжнародні організації із заявою про неприпустимість заборони Меджлісу в Криму.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні заявила, що закриття Меджлісу стане кульмінацією репресивних заходів проти кримськотатарської громади.