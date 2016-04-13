Кримські окупанти заборонили діяльність Меджлісу: побоюються "екстремізму"

Сьогодні "прокурор" Криму Наталія Поклонська вирішила "призупинити" діяльність Меджлісу кримських татар на окупованому півострові. Копію рішення вручили представникам Меджлісу, передає "ТАСС".

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"Сьогодні мною було прийнято рішення про призупинення діяльності громадського об'єднання "Меджліс кримсько-татарського народу" в цілях недопущення порушення федерального законодавства", - сказала Поклонська.

"Припиняються права громадського об'єднання. Йому забороняється користуватися всіма державними і муніципальними ЗМІ, вони не можуть проводити різні публічні масові заходи, використовувати банківські вклади і взагалі проводити якусь роботу. Вся їхня пропаганда буде заборонена", - додала вона.

У своєму рішенні Поклонська посилається на статті 9 і 10 ФЗ "Про протидію екстремістській діяльності". Рішення окупаційної "прокуратури Криму" було направлено до міністерства юстиції РФ для включення його в загальний перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких припинена на території РФ.

Повідомляється, що рішення про припинення діяльності Меджлісу буде діяти до винесення рішення "Верховного суду" Криму за позовом Поклонської. Раніше вона зажадала визнати Меджліс "екстремістською організацією", зараз позов знаходиться на стадії розгляду.

Як відомо, процес заборони Меджлісу ініціювала "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська. Керівники Меджлісу прогнозували, що, швидше за все, суд задовольнить вимоги "прокуратури".

Фото рішення Поклонської оприлюднив у своєму Facebook адвокат Джеміль Темішев, який представляє інтереси Меджлісу в суді.