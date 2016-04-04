Савченко оголосила про сухе голодування з 6 квітня
Незаконно засуджена в РФ українська льотчиця Надія Савченко заявила, що 6 квітня розпочне безстрокове сухе голодування з вимогою її негайного повернення в Україну.
Про це йдеться в заяві Савченко, копію якої опублікував адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці в Twitter.
"На злочинні дії російської влади проти мене і проти України оголошую безстрокове сухе голодування, починаючи з 6 квітня 2016 року. Вимагаю негайного повернення мене в Україну! Забороняю мене етапувати куди-небудь, окрім України! (...) Забороняю примусово виводити мене із сухого голодування, а також переміщати з камери буль куди, окрім України" - йдеться в заяві.
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Савченко наполягає, щоб її етапування відбувалося в присутності представників України, консула України в Ростові-на-Дону або її адвокатів. Також українка заборонила будь яким лікарям з Росії оглядати її.
За словами Фейгіна, нікому з адвокатів, ні сестрі Надії - Вірі Савченко, не вдалося відмовити льотчицю від сухого голодування.
К сожалению, Вере не удалось после нас с Полозовым отговорить Надю от сухой голодовки. 6 апреля она начинает! pic.twitter.com/zD3xx4UwuI— Mark Feygin (@mark_feygin) April 4, 2016
Як повідомляв УНІАН, за словами Фейгіна, наразі "Надія припинила вживати дитяче харчування і п'є тільки воду". Також, Савченко остаточно вирішила не подавати скаргу на вирок Донецького міського суду Ростовської області.
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Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.
Після оголошення вироку Савченко заявила, що не буде подавати апеляцію і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.