Ющенко доручив за 10 днів відновити сполучення на Західній Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив міністерствам з надзвичайних ситуацій, оборони та іншим службам за 10 днів відновити сполучення між населеними пунктами Івано-Франківщини, постраждалої внаслідок стихії. Про це він заявив сьогодні, перебуваючи у Верховині Івано-Франківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Президента, над відновленням мостів і доріг нині працює 1,5 тисячі військових , а завтра на Прикарпаття прибуде ще 500 військовослужбовців.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв людям, у яких зруйновані будинки, що до Різдва вони справлять новосілля.

За його словами, у постраждалих районах нині є 640 родин, які втратили житло.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що у понеділок він звернеться до великого бізнесу з проханням посприяти у відновленні зруйнованого житла на Західній Україні.

Президент прогнозує, що кількість зруйнованих будинків може зрости, оскільки відходить вода і будинки руйнуються. “За 4 місяці ми маємо збудувати 700 будинків, - наголосив він. - Я даю слово, що ці будинки будуть кращими, ніж були, бо дуже часто на батьківському подвір’ї, крім купи глини нічого немає”.

Президент зауважив, що “ми не одні у цій біді”. “З нами вся Україна. Те, що сталося на Західній Україні, зачепило кожного з нас. Це виклик усім. А ми, українці, можемо бути солідарними і подати один одному руку”, - додав Глава держави і висловив переконання, що “ми з цим викликом справимося”.