Генпрокуратура більше не хоче арешту Мосійчука (документ)

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сай Мосійчук, опублікувавши відповідне звернення ГПУ до Печерського районного суду Києва.

"В своїй заяві вони послались на рішення Вищого адміністративного суду України, яке підтверджене Верховним судом, що постанова Верховної Ради про дозвіл на притягнення мене до криимінальної відповідальності, затримання і арешт - є незаконною", - зазначив нардеп.

За словами Мосійчука, зі свого боку він звернувся до суду з клопотанням про повне закриття провадження стосовно нього у Печерському райсуді.

Нагадаємо, 10 травня Верховний суд підтвердив рішення Вищого адміністративного суду про визнання незаконною постанови Верховної Ради про притягнення Мосійчука до кримінальної відповідальності, його затримання та арешт, прийнятої 17 вересня 2015 року.

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Тоді ГПУ подала у Раду подання на цей дозвіл, підозрюючи Мосійчука у скоєнні низки злочинів. У той же день на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На ньому йшлося про можливість вирішення певних бізнес-питань за гроші за сприяння Мосійчука. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту, а згодом заарештовано. Депутат вийшов з-під варти, коли термін відповідного запобіжного заходу закінчився.

22 квітня Генпрокуратура повідомила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мосійчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Позиція ГПУ, однак, полягає в тому, що незаконність арешту Мосійчука не впливає на звинувачення стосовно нардепа.