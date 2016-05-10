У ГПУ прокоментували рішення Верховного суду про незаконність арешту Мосійчука

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко.

"Щоб не було політичних спекуляцій, хочу сказати, що Генпрокуратура ніякий суд Мосійчуку не програвала. Суд програла Верховна Рада, адже він судився з Верховною Радою щодо процедури зняття з нього недоторканності. Суд ухвалив рішення не по суті тих підозр і звинувачень, які Генпрокуратура пред'явила Мосійчуку, а по суті процедури розгляду питання в парламенті. Таким чином, наші звинувачення на адресу Мосійчука з боку прокуратури ніякий суд не розвалив", - зазначив він.

"Ви чули заяву (голови ВР Андрія) Парубія, де він сказав, що вони вивчать з юристами це питання і будуть думати, як діяти далі. Генпрокуратура з парламентом завершила роботу на етапі внесення подання про дачу згоди на притягнення до відповідальності Мосійчука. Як це Верховна Рада розглядає – Генпрокуратура не втручається", - додав Куценко.

Нагадаємо, Верховний суд підтвердив рішення Вищого адміністративного суду про визнання незаконною постанови Ради про притягнення Мосійчука до кримінальної відповідальності, його затримання та арешт, прийнятої 17 вересня 2015 року. Тоді ГПУ подала у Раду подання на цей дозвіл, підозрюючи Мосійчука у скоєнні низки злочинів. У той же день на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На ньому йшлося про можливість вирішення певних бізнес-питань за гроші за сприяння Мосійчука. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

Зараз Мосійчук звільнений з-під варти, оскільки термін відповідного запобіжного заходу закінчився.

22 квітня Генпрокуратура повідомила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мосійчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.