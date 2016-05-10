Радикал Мосійчук заявив, що Верховний суд визнав незаконним його арешт

Про це сам депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Своїм рішення Верховна Рада позбавила мене недоторканості, але я лишився чинним народним депутатом. Тепер сфальшована проти мене справа використовується як інструмент тиску. Скоро і цьому буде покладено край", - переконаний Мосійчук.

Читайте такожРадикал Мосійчук прибув до ГПУ для отримання обвинувального акту

Крім того, він має намір домогтись спростування звинувачень у рамках кримінальної справи проти нього.

"Я переконаний, що рано чи пізно це рішення ВСУ стане підставою для притягнення до відповідальності тодішнього Генерального прокурора Віктора Шокіна та керівництва Верховної Ради", - підсумував нардеп.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням ГПУ надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у вчиненні низки злочинів. Того ж дня на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На ньому йшлося про можливість вирішення певних бізнесових питань за гроші за сприяння Мосійчука. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

Наразі Мосійчук звільнений з-під варти, оскільки термін відповідного запобіжного заходу закінчився.

22 квітня Генпрокуратура повідомила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Мосійчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.