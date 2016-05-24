У ГПУ погодили формат і графік створення Генеральної інспекції - Луценко
02:44, 24 травня 2016Політика
561 1
У ГПУ погодили формат і графік створення Генеральної інспекції.
facebook.com/LlutsenkoYuri
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на свой сторінці у Facebook.
"Погодили з американськими партнерами формат і графік створення Генеральної інспекції, яка виявлятиме перевертнів у ГПУ. Проситиму депутатів уточнити для цього закон", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ ГПУ прокоментували заяви про наміри Луценка залишити на посадах її старий керівний склад
Луценко зазначив, що конкурсну комісію з липня може очолити американський помічник федерального прокурора українського походження Богдан Вітвіцький.
"Первинну чистку персоналу почнемо ще раніше силами Внутрішньої безпеки", - додав генпрокурор.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter