У ГПУ погодили формат і графік створення Генеральної інспекції - Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на свой сторінці у Facebook.

"Погодили з американськими партнерами формат і графік створення Генеральної інспекції, яка виявлятиме перевертнів у ГПУ. Проситиму депутатів уточнити для цього закон", - йдеться в повідомленні.

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Луценко зазначив, що конкурсну комісію з липня може очолити американський помічник федерального прокурора українського походження Богдан Вітвіцький.

"Первинну чистку персоналу почнемо ще раніше силами Внутрішньої безпеки", - додав генпрокурор.