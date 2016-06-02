Комітет ВР рекомендував прийняти президентський проект змін до Конституції в частині правосуддя - депутат

Про це народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Черненко повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Комітет правової політики рекомендував ВР прийняти остаточно як закон проект змін до Конституції щодо правосуддя", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Верховна Рада попередньо схвалила законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".

1 червня президент України Петро Порошенко заявив, що Верховна Рада 2 червня має проголосувати за судову реформу.

Сьогодні заплановано розгляд президентського Закону "Про судоустрій і статус суддів", що тісно взаємопов’язаний з проектом змін до Конституції в частині правосуддя.