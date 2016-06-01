Порошенко: завтра Рада має ухвалити зміни до Конституції в частині правосуддя

13:36, 01 червня 2016
Політика
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 Президент Петро Порошенко заявляє, що завтра Верховна Рада має проголосувати за судову реформу.

Фото УНИАН

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у своєму  "Твіттері".

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"Президент: завтра ВР має проголосувати судову реформу. Це реалізація права українців на справедливість", - написав він.

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