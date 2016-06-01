Порошенко: завтра Рада має ухвалити зміни до Конституції в частині правосуддя
13:36, 01 червня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко заявляє, що завтра Верховна Рада має проголосувати за судову реформу.
Депутати повинні проголосувати за зміни до Конституції / Фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у своєму "Твіттері".
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"Президент: завтра ВР має проголосувати судову реформу. Це реалізація права українців на справедливість", - написав він.
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