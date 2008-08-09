Росія визнала втрату двох літаків в боях з Грузією

Сьогодні на прес-конференції в Москві заступник начальника Генштабу Збройних сил Росії, генерал-полковник Анатолій Наговіцин підтвердив факт знищення двох літаків ВПС РФ. Про обставини знищення першого літака він нічого не повідомив. Але підтвердив повідомлення Ради безпеки Грузії про те, що сьогодні ППО Грузії збили російський винищувач.

Таким чином, за його словами, Росія втратила вже два літаки. Доля пілотів обох повітряних судів, як пише РосБізнесКонсалтинг, невідома. Натомість МВС Грузії заявляє, що допитує пілота одного із збитих російських літаків. "У нас справді знаходиться російський пілот, якого допитують наші співробітники", - сказав РІА “Новости” начальник аналітичного департаменту МВС Грузії Шота Утіашвілі.