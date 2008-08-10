Генсек НАТО: Росія порушила територіальну цілісність Грузії
20:11, 10 серпня 2008Політика
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Абхазію і Південну Осетію треба повернути
Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що Росія "порушила територіальну цілісність" Грузії і застосувала "надмірну військову силу" під час конфлікту в Південній Осетії.
Генсек Північноатлантичного альянсу закликав Росію і Грузію негайно домовитися про припинення вогню і відновлення контролю Грузії над "її відокрмленими республіками", передає Associated Press.
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