Генсек НАТО: Росія порушила територіальну цілісність Грузії

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що Росія "порушила територіальну цілісність" Грузії і застосувала "надмірну військову силу" під час конфлікту в Південній Осетії.

Генсек Північноатлантичного альянсу закликав Росію і Грузію негайно домовитися про припинення вогню і відновлення контролю Грузії над "її відокрмленими республіками", передає Associated Press.