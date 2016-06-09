Експерти ОПОРИ розповіли, яким має бути новий склад ЦВК

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Громадянської мережі ОПОРА щодо подання президента про звільнення і призначення нових членів ЦВК.

"На сьогодні наявні правові підстави для забезпечення законної ротації ЦВК шляхом звільнення 12 членів поточного складу та призначення 11 нових членів Комісії. У той же час подання президента України щодо призначення нових членів ЦВК засвідчує врахування главою держави пропозицій лише від окремих депутатських фракцій та груп поточного складу Верховної Ради", - заявили у мережі.

Так, за даними організації, до подання не були включені кандидатури, які заздалегідь офіційно направлені від депутатських фракцій партій ВО "Батьківщина", "Опозиційний блок" та Радикальна партія Олега Ляшка, а також депутатської групи "Воля народу".

Натомість перелік кандидатур враховує пропозиції фракції партій "Блок Петра Порошенка" (5), "Народний фронт" (2), "Об’єднання "Самопоміч" (1), а також депутатської групи "Відродження" (1). Дві з 11 кандидатур (Роман Греба та Олег Конопольський) не фігурували у поданнях від депутатських фракцій та груп.

"Ігнорування квоти представництва 3 з 6 фракцій та однієї депутатської групи Верховної Ради України створює несприятливі умови для подолання кризи суспільної довіри до ЦВК, може провокувати політичні заяви, а також небезпідставні занепокоєння щодо відсутності дієвих гарантій недопущення адміністративного чи політичного втручання в діяльність Комісії", - наголосили в ОПОРІ.

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На думку експертів організації, в умовах кризи довіри суспільства до ЦВК важливо було забезпечити парламентський консенсус щодо оновлення складу Комісії, демонструючи зацікавленість у широкій суспільній підтримці її діяльності, формуванні гарантій адміністративного та політичного невтручання в роботу цього органу.

"Натомість усі новообрані члени ЦВК повинні втратити політичний зв’язок із тими суб’єктами, які їх пропонували для включення до подання президента України", – додали в організації.

Зважаючи на попередню рекомендацію провідних експертних та громадських організацій щодо необхідності врахування пропозицій усіх депутатських фракцій та груп (не менше однієї кандидатури від кожної фракції/групи), ОПОРА відзначає, що подання не відповідає цій рекомендації та створює додаткові ризики.

При цьому у мережі нагадали, що Конституція України та Закон України "Про Центральну виборчу комісію" наділяє президента України правом самостійно визначитися з кандидатурами до складу ЦВК, враховуючи пропозиції депутатських фракцій і груп поточного складу парламенту.

Відповідно до Керівних принципів щодо виборів Венеціанської комісії, до складу ЦВК мають входити, зокрема, представники парламентських політичних партій або таких, що набрали більше певного відсотка голосів. Політичні партії мають бути рівною мірою представлені у виборчих комісіях або мати змогу спостерігати за роботою відповідного безстороннього органу, при цьому рівність може витлумачуватися як абсолютна (рівне представництво партій) або пропорційна (врахування впливу партії в парламенті чи електоральної ваги).

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Верховній Раді України було зареєстровано президентські проекти постанов про звільнення 12 членів у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень, ЦВК і призначення 11 членів ЦВК (№ № 4789 і 4790).

Згідно з проектом постанови № 4790, президент пропонує призначити на посади членів Центрвиборчкому Аллу Басалаєву, Михайла Вербенського, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгенія Радченка, Надію Синицю та Леонтія Шипілова.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що Верховна Рада наступного тижня розгляне питання про призначення членів ЦВК.