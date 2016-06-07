Порошенко пропонує звільнити 12 членів ЦВК, серед яких Магера, Охендовський та Усенко-Чорна

Це випливає з текстів проектів постанов щодо кадрових змін у ЦВК, оприлюднених на сайті Верховної Ради.

Президентським проектом постанови "Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії" № 4790 передбачено призначити на посади членів ЦВК Аллу Басалаєву, Михайла Вербенського, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгенія Радченка, Надію Синицю та Леонтія Шипілова.

Читайте такожУ Раді зареєстрували подання президента на призначення членів ЦВК

Водночас, ішним президентським проектом постанови "Про звільнення з посади членів Центральної виборчої комісії" № 4789 передбачено звільнити з посади членів ЦВК у зв’язку із закінченням строку повноважень - Тамару Астахову, Юрія Данилевського, Ігоря Жиденка, Тетяну Лукаш, Андрія Магеру, Михайла Охендовського, Броніслава Райковського, Жанну Усенко-Чорну, Олександра Чупахіна, Юлію Швець, Олександра Шелестова та Валерія Шелудька.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня у Верховній Раді України зареєстровано президентський проект постанови про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії (№ 4790).

У 12 із 15 членів Центрвиборчкому семирічний строк повноважень завершився ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Подання про призначення нових членів ЦВК президент вносить у Верховну Раду після консультацій з фракціями та обговорення їхніх пропозицій.