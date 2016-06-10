Парубій: Стратегічний напрямок для України - це вступ до НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу "Рада", відповідаючи на питання про проведення наступного тижня в парламенті засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Парубій зазначив, що планує взяти участь у цьому заході і виступити на ньому, адже "стратегічний напрям для України - це вступ до НАТО, і чим швидше ми зможемо пройти цей шлях, тим краще для безпеки кожного з наших громадян".

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"На парламентській Асамблеї Україна-НАТО буде ключове питання - це питання реформ сектору безпеки", - сказав спікер.

Він висловив думку, що пройдено "серйозний шлях" реформування української армії. "Я можу відповідально говорити, що сьогодні армія зовсім інша від тієї, яка була на початку 2014 року", - сказав Парубій і додав, що є "амбітна мета - до 2020 року вивести українську армію до стандартів НАТО.