Порошенко помилував виданого Росії одеського сепаратиста Діденка

Про це йдеться в указі президента України №251/2016

"Розглянувши клопотання про помилування Діденка В.І., пропозиції Комісії у питаннях помилування та інші обставини, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України постановляю помилувати: Діденка Віталія Ігоровича, 1988 року народження, засудженого вироком Суворовського районного суду м.Одеси від 7 вересня 2015 року,- звільнити від подальшого відбування основного покарання", - йдеться в документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його підписання.

Читайте такожПутін помилував незаконно засуджених у РФ Солошенка та Афанасьєва

Як повідомляв УНІАН, сьогодні незаконно засуджених в РФ українців Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва обміняли на двох журналістів з Одеси - Олену Гліщинську і Діденка, затриманих минулого року за підозрою у сепаратизмі.

За даними ЗМІ, Діденко - головний редактор сайту "Инфоцентр", що належить сепаратисту Антону Давидченку. Під час арешту Діденко намагався втекти від співробітників СБУ, вистрибнув з 3-го поверху і отримав кілька переломів. Його засуджено до трьох років обмеження волі.

Директор телекомпанії "Новая волна" Гліщинська (Романова) була заарештована СБУ у квітні 2015 року. 1,5 місяці тому в СІЗО у неї народився син. Також у неї є ще двоє неповнолітніх дітей.