У Тимошенко відповіли Секретаріату Ющенка: це йому все одно не допоможе

Заяви із Секретаріату Президента України свідчать, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО вже розпочав виборчу кампанію, сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, коментуючи заяву заступника глави Секретаріату Президента України Андрія КИСЛИНСЬКОГО.

За словами депутата, “вже очевидно, що Президент розпочав передвиборчу кампанію і всіма засобами намагається боротися зі своїм основним конкурентом на цих виборах». При цьому він додав: “Але Президент занадто рано розпочав передвиборчу кампанію і, до речі, це йому все одно не допоможе”.

Як сказав В.ПИСАРЕНКО, йому б не хотілося коментувати “істеричні заяви”. “Ми ще почуємо багато таких заяв, але ми будемо робити свою справу так, як ми її сьогодні робимо” на користь національних інтересів України.

При цьому він додав, що “у Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО) є багато «прихильників», які постійно намагаються її в чомусь звинувачувати”. За словами В.ПИСАРЕНКА, це тільки демонструє, що “вона діє у вірному напрямку і зараз як ніхто з інших політиків захищає національні інтереси України”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 серпня, заступник глави Секретаріату Президента А.КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

«Координація проекту «Вибори-2010» покладена на створений у Москві центр на чолі із Віктором МЕДВЕДЧУКОМ. До центру також входять Сергій КЛЮЄВ, Григорій СУРКІС та Олександр ЗАДОРОЖНІЙ. Гуманітарними проектами в Україні буде займатися Дмитро ТАБАЧНИК», йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначає А.КИСЛИНСЬКИЙ, на реалізацію проекту підтримки Ю.ТИМОШЕНКО вже зарезервовано близько 1 мільярда доларів США.

«Роботу передвиборчого штабу вже фактично розпочато. До неї долучаються українські фінансово-промислові групи, які вже встигли відзначитися на підтримці проросійського проекту в 2004 році. Перебуваючи із найближчим оточенням на Сардинії, ТИМОШЕНКО скликає під свої знамена «вчорашніх», які прагнуть реваншу на чолі з МЕДВЕДЧУКОМ. Нещодавно, за особистим запрошенням ТИМОШЕНКО Ю.В., до них приєднався і КУЧМА Л.Д., прилетівши в суботу на Сардінію», - наголосив заступник глави Секретаріату Президента.