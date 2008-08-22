Коаліція у Верховній Раді існує лише формально - експерти

Коаліція у Верховній Раді існує лише формально, а реально – ні, вважає більшість (20) опитаних експертів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оприлюднені сьогодні результати експертного опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” у червні-липні цього року. Фонд опитав експертів-політологів та соціологів стосовно сучасної кризи в Україні. Всього було отримано 30 відповідей.

Жоден експерт не вважає, що коаліція існує і формально, і реально, при цьому 7 експертів вважають, що коаліція більшості не існує ні формально, ні реально.

Крім того, на думку 14 експертів, нинішня політична криза нічим не закінчиться, “так і буде тягтися й тягтися”. Як вважають 13 експертів, криза завершиться відставкою Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра, 12 - переформатуванням коаліції більшості у Верховній Раді, 11 - достроковими виборами до Верховної Ради, 7 - ухваленням нової Конституції чи внесенням істотних змін до Конституції, 3 - відставкою Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента, 2 - достроковими виборами Президента України.

Серед інших вказаних варіантів: криза буде “тягтися до президентських виборів”, завершиться зміною влади, “нинішню кризу слід розглядати не як самостійне явище. Це продовження кризи, що тримає не один рік, тому її умовне закінчення буде означати початок умовної нової кризи”.

17 експертів вважають, що дострокові вибори до парламенту відбудуться, при цьому вісім - ні.

На думку 10 експертів, якщо дострокові вибори відбудуться, то це буде у першій половині 2009 року, троє експертів думають, що одночасно з президентськими виборами, двоє - наприкінці 2008 року, один - у другій половині 2009, один - відбудуться у 2010-2011 рр.

Водночас 22 експерти вважають, що відбудеться дострокова відставка Ю.ТИМОШЕНКО, на думку трьох експертів, відставки Ю.ТИМОШЕНКО не буде і вона працюватиме на посаді голови уряду весь час існування нинішньої Верховної Ради.

При цьому 16 експертів зазначають, що дострокова відставка Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться восени чи наприкінці 2008 року, 7 експертів вважає, що це буде у першій половині 2009 року, один експерт - відставка буде після президентських виборів.