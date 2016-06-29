На Миколаївщині слідом за очільником області звільнили головного прокурора

Про це УНІАН повідомили у Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«У середу, 29 червня, прокурором Миколаївської області В’ячеславом Кривов’язом була подана заява на звільнення з органів прокуратури. Генеральний прокурор України Юрій Луценко задовольнив заяву В. Кривов’яза», - йдеться у повідомленні.

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В ГПУ додали, що кадрові рішення будуть оприлюднені 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко звільнив Вадима Мерікова з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

На початку червня оперативники СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали за хабарництво групу чиновників на чолі з першим заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Миколою Романчуком. Під час обшуків, проведених на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів справи, в тому числі в маєтку Романчука, були виявлені валіза із 300 тис. дол. і велика кількість ювелірних виробів. Під будинком Романчука співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких були сейфи з золотими зливками, старовинними іконами, антикваріатом, столовим сріблом. У сейфах також зберігалася "чорна бухгалтерія", яка доводить здійснення корупційних оборудок.