У Варшаві розпочались переговори Порошенка та Ердогана

12:51, 08 липня 2016
Політика
886 0

Президент Петро Порошенко розпочав переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом на полях саміту НАТО у Варшаві.

president.gov.ua

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у "Tвіттері".

Читайте такожВ суботу Порошенко та Дуда проведуть повноцінні переговори – посол

"Почалися переговори з президентом Туреччини", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з візитом у Польщі, де візьме участь у заходах саміту НАТО на запрошення генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter