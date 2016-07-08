У Варшаві розпочались переговори Порошенка та Ердогана

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у "Tвіттері".

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"Почалися переговори з президентом Туреччини", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з візитом у Польщі, де візьме участь у заходах саміту НАТО на запрошення генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.