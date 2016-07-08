У Варшаві розпочались переговори Порошенка та Ердогана
12:51, 08 липня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко розпочав переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом на полях саміту НАТО у Варшаві.
Порошенко почав зустріч з президентом Туреччини / president.gov.ua
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у "Tвіттері".
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"Почалися переговори з президентом Туреччини", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко перебуває з візитом у Польщі, де візьме участь у заходах саміту НАТО на запрошення генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
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