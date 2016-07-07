Порошенко на саміті у Варшаві зустрінеться з лідерами ключових країн Євросоюзу і США

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції в Києві з державним секретарем США Джоном Керрі.

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За словами Порошенка, візит Керрі в Україну відбувається напередодні саміту НАТО у Варшаві (саміт відбудеться 8-9 липня - УНІАН).

«На цьому саміті відбудуться дві надзвичайні події. Перша – це засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, і друга зустріч – в унікальному форматі, у форматі країн «Великої п’ятірки», це США, Німеччина, Франція, Британія та Італія (плюс Україна - УНІАН), так само, як ми зустрічалися в Уельсі в 2014 році. І передбачено достатньо часу для того, щоб ми у такому форматі з лідерами країн «Великої п’ятірки» обговорили питання безпеки та питання реформ в Україні», - сказав Порошенко.