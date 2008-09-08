У Львові відбудеться віче на підтримку курсу Президента

13 вересня на майдані біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові «Наша Україна» проведе широкомасштабне народне віче на підтримку курсу Президента України Віктора ЮЩЕНКА та проукраїнської політики у Верховній Раді України, а також на знак протесту проти “неприродного” об’єднання БЮТ, КПУ та Партії регіонів.

Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації партії «Наша Україна» Петро ОЛІЙНИК.

«Об’єднання БЮТ, КПУ і Партії регіонів становить велику небезпеку для України. Ми маємо намір відстояти проукраїнську політику у Верховній Раді України і курс Президента України Віктора ЮЩЕНКА.», - наголосив П.ОЛІЙНИК.

Віче розпочнеться о 17.00.