Кириленко: через 4 дні Наша Україна отримає сигнал до переходу в опозицію

«Наша Україна» піде в опозицію у разі юридичного оформлення коаліції фракцій Блоку Юлії Тимошенко, Партії регіонів та Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Києві голова політичної партії "Народний Союз Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Думаю, що у випадку створення коаліції БЮТ з Партією регіонів та комуністами, точніше, у випадку її остаточного юридичного оформлення, оскільки фактично ця коаліція створена 2 вересня й успішно діє, у такому випадку ми переходимо у парламентську опозицію», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

«Так, це буде єдина опозиційна фракція у парламенті, так, нам буде важко, але ми не поступимося принципами, тому що вони для нас незмінні», - додав він.

В.КИРИЛЕНКО висловив упевненість, що Президент достроково припинить повноваження парламенту тільки у випадку виникнення конституційних підстав для цього, а це, за його словами, може відбутися лише якщо протягом 30 днів не буде створено нову коаліцію.

Він також зазначив, що у БЮТ залишається юридично два, а фактично – чотири дні для того, щоб прийняти рішення, направлені на збереження демократичної коаліції.

«Коли мине чотири дні, БЮТ остаточно знищить Коаліцію демократичних сил. Це буде для нас сигнал до інших дій, до переходу в парламентську опозицію», - сказав голова “Нашої України”.

В.КИРИЛЕНКО закликав партнерів по демкоаліції узгодити всі питання, які роз’єднали їх, і вийти зі спільною позицією на найближче пленарне засідання парламенту.