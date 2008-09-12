Тимошенко: Ющенку слід звернутися до Конституційного суду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Президенту Віктору ЮЩЕНКУ слід звертатися до Конституційного Суду, якщо він вважає ухвалені парламентом 2 вересня закони такими, що порушують Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Якщо хтось вважає закони, ухвалені в парламенті, неконституційними (йдеться про закони, ухвалені 2 вересня – УНІАН), то може звернутися до Конституційного Суду. І в тій частині, яка не відповідає Конституції, скасувати ці закони. Але руйнувати демократичну коаліцію, якщо політичні сили поважають теперішній час і майбутнє України, ніхто не має права», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ і до закону про Конституційний Суд, а також закон, на який було подолане вето Президента, про тимчасові слідчі комісії парламенту. Ці закони було ухвалено за відсутності в сесійній залі частини депутатів із фракції НУ-НС.

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і скликали екстрене засідання фракції, на якому було ухвалено рішення про вихід з коаліції.

У НУ-НС наполягають, що Президент має на всі 4 закони накласти вето, а БЮТ відмовитися від участі в його подоланні.

8 вересня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що у разі накладення вето Президентом В.ЮЩЕНКОМ на ухвалені 2 вересня закони БЮТ долатиме вето.