Сьогодні відзначають День Повітряних сил ЗСУ
Президент Петро Порошенко, голова уряду Володимир Гройсман та та секретар РНБО Олександр Турчинов привітали військових із професійним святом.
Сьогодні відзначають День Повітряних сил Збройних сил України. Це свято було впроваджено указом президента Віктора Ющенка № 579/2007 від 27-го червня 2007 року. Його відзначають щорічно в першу неділю серпня.
Службу в повітряних силах України несуть 45 тисяч військових.
"Вітаю Українські Повітряні Сили!", - написав у своєму Twitter президент Петро Порошенко.
Вітаю Українські Повітряні Сили! pic.twitter.com/Ue0HHnxyKi— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 серпня 2016 р.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив вдячність військовослужбовцям повітряних сил за зразкове виконання обов’язку.
«Сердечно вітаю вас із професійним святом – Днем Повітряних сил Збройних Сил України! З нагоди свята висловлюю глибоку вдячність всьому особовому складу, ветеранам та працівникам Повітряних Сил Збройних Сил України за зразкове виконання військового обов’язку, сумлінну працю та відданість своєму народові», - наголосив Гройсман.
Він побажав військовим і їхнім рідним здоров’я, миру, щастя, благополуччя та злагоди.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов назвав військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України "героями сучасності". Про це йдеться у його вітанні з нагоди Дня Повітряних Сил ЗСУ.
«Служба в Повітряних Силах - професія, яка потребує високого рівня майстерності, витривалості та героїзму. Саме ці якості кожен з вас уособлює, щодня гідно виконуючи свій обов'язок», - зауважив Турчинов.
За його словами, професія військового сьогодні є життєво важливою для країни, вона користується повагою та підтримкою всього суспільства. «Країна пишається вами і вашою щоденною службою! Ви - герої сучасності, які стоять на сторожі Батьківщини!» - наголосив секретар РНБО.
Він також подякував військовослужбовцям за службу, побажав завжди повертатись з бойових чергувань до родин. «Нехай Господь благословить вас та ваші родини. Слава Україні!» - сказано у вітанні.