Сьогодні відзначають День Повітряних сил ЗСУ

Сьогодні відзначають День Повітряних сил Збройних сил України. Це свято було впроваджено указом президента Віктора Ющенка № 579/2007 від 27-го червня 2007 року. Його відзначають щорічно в першу неділю серпня.

Службу в повітряних силах України несуть 45 тисяч військових.

"Вітаю Українські Повітряні Сили!", - написав у своєму Twitter президент Петро Порошенко.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив вдячність військовослужбовцям повітряних сил за зразкове виконання обов’язку.

«Сердечно вітаю вас із професійним святом – Днем Повітряних сил Збройних Сил України! З нагоди свята висловлюю глибоку вдячність всьому особовому складу, ветеранам та працівникам Повітряних Сил Збройних Сил України за зразкове виконання військового обов’язку, сумлінну працю та відданість своєму народові», - наголосив Гройсман.

Він побажав військовим і їхнім рідним здоров’я, миру, щастя, благополуччя та злагоди.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов назвав військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України "героями сучасності". Про це йдеться у його вітанні з нагоди Дня Повітряних Сил ЗСУ.

«Служба в Повітряних Силах - професія, яка потребує високого рівня майстерності, витривалості та героїзму. Саме ці якості кожен з вас уособлює, щодня гідно виконуючи свій обов'язок», - зауважив Турчинов.

За його словами, професія військового сьогодні є життєво важливою для країни, вона користується повагою та підтримкою всього суспільства. «Країна пишається вами і вашою щоденною службою! Ви - герої сучасності, які стоять на сторожі Батьківщини!» - наголосив секретар РНБО.

Він також подякував військовослужбовцям за службу, побажав завжди повертатись з бойових чергувань до родин. «Нехай Господь благословить вас та ваші родини. Слава Україні!» - сказано у вітанні.