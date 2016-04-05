ВПС України та Румунії мають намір посилити співпрацю у боротьбі з тероризмом

Як йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України, сьогодні розпочався візит в Україну делегації Військово-повітряних сил Збройних сил Румунії.

У складі делегацій, які очолили командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Дроздов та начальник штабу ВПС Збройних сил Румунії генерал-майор Лауріан Анастасоф, сторони обговорили напрямки поглиблення двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

"Ми сподіваємось, що цей візит продемонструє перспективи взаємодії наших країн в військовій сфері, адже сучасна геополітична обстановка потребує активних скоординованих дій в напрямку боротьби з тероризмом та проявами зовнішньої агресії", - зазначив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України.

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У свою чергу генерал-майор Анастасоф запевнив, що це лише початкові кроки до подальшої тісної співпраці Збройних Сил двох країн.

"Існує безліч аспектів співробітництва між нашими країнами, на яких необхідно якомога швидше зосередитися задля спільної безпеки. Для цього ми потребуємо постійного контакту з представниками оборонної сфери України, щоб бути в курсі військово-політичної ситуації не лише із зведених доповідей командування силами НАТО, але й безпосередньо від українського командування", - повідомив начальник штабу ВПС ЗC Румунії.