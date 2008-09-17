Ющенко знає, що Росія здійснює свій сценарій у Криму

Президент України Віктор Ющенко звинуватив Російську Федерацію у прагненні дестабілізувати обстановку в Україні через підтримку кримських сепаратистів. "Без сумнівів, подібний сценарій існує", - підкреслив В.Ющенко в інтерв`ю Associated Press.

На думку президента України, Росія була зацікавлена в тому, щоб викликати "внутрішню нестабільність" в державі.

"Україна - дуже велика і сильна країна, щоб поступитися перед погрозами Росії або повторити війну в Грузії", - вважає він. На питання журналістів про те, чи повториться "грузинський сценарій" на Україні, В.Ющенко відповів негативно.

РБК