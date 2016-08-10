У Росії все частіше безпідставно затримують українців - МЗС

В департаменті консульської служби МЗС України відбулася нарада за участы представників причетних міністерств та відомств України, правозахисників та представників Міжнародної організації з міграції, а також матерів утримуваних на території РФ громадян України, яких там притягують до кримінальної відповідальності за сфабрикованими обвинуваченнями у розповсюдженні наркотитичних речовин.

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"На сьогодні ситуація навколо затримання на території Російської Федерації громадян України набула особливого загострення. Спостерігається вкрай негативна тенденція до зростання кількості безпідставно затриманих та заарештованих українців, які стають заручниками обманних та шахрайських дій окремих посередницьких структур, що діють як на території України, так і в Росії", - повідомив департамент на сторінці у Facebook.

За результатами аналізу наявних матеріалів та відомостей, отриманих від членів родин цих українців, представників суб’єктів влади та неурядових організацій домовились посилити взаємодію та активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою попередити подальші випадки затримання та арештів українських співвітчизників в Росії за звинуваченнями у наркоторгівлі.