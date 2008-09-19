Ющенко наговорив Луганщині купу компліментів до ювілею

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в урочистостях з нагоди 70-річчя Луганської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, вітаючи присутніх, глава держави сказав: «Я глибоко вдячний вам за вашу самовіддану працю в ім`я нашої держави та нації. Я разом з усією Україною пишаюся Луганщиною та луганчанами».

В.ЮЩЕНКО відзначив потужний економічний потенціал Луганщини, нагадавши, що на сьогодні область виробляє майже 10 відсотків усієї промислової продукції України.

Окремо він нагадав про значення цього регіону у таких сферах як видобуток вугілля, металургія, сільське господарство.

В.ЮЩЕНКО особливо відзначив важливість Луганської області як краю, що подарував Україні надзвичайно багато видатних особистостей у різних сферах.

Звертаючись до присутніх, В.ЮЩЕНКО наголосив: «Ваша позиція є дуже важливою для майбутнього поступу України. Україна цінує ті здобутки, які має ваша область».

Говорячи про подальший розвиток нашої держави, Президент наголосив на тому, як важливо сьогодні для України «навчитися говорити одним голосом». «Переконаний, ми є діти однієї землі. Ми маємо передати Україну нащадкам стабільною, достойною, об`єднаною навколо національних пріоритетів», - сказав глава держави.

«Мати єдину націю та сильну державу, безумовно, не просто, але тільки об`єднаний народ може ставити великі цілі і досягати їх», - відзначив В.ЮЩЕНКО.

Під час урочистостей Президент вручив державні нагороди.