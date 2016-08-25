Каськів назвав "ляпом" інформацію про його затримання у Панамі

Про це він написав у блозі "Української правди".

"Вже кілька днів спостерігаю за спробами різних офіційних осіб пояснити ляп з повідомленням про мій арешт в Панамі. Не затягуючи інтригу, повідомляю: нічого з того, що було сказано офіційними особами України, не відповідає дійсності: мене ніде не затримували і, тим більше, ніколи не заарештовували ні в Панамі, ні де-небудь ще", - зазначив Каськів.

Читайте такожГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва

Він додав, що на нього також немає картки "Інтерполу".

Каськів також опублікував фото, на якому він стоїть поруч з поліцейським і зі свіжим, за його словами, номером панамської газети.

Крім того, він опублікував документ, суть якого, за словами Каськіва, полягає в тому, що панамська міграційна служба запросила його на співбесіду для з'ясування міграційного статусу при перетині кордону з Коста-Рікою, куди він нібито планував поїхати з друзями та родиною.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України в 2010-2014 роках. 18 серпня на брифінгу в Києві генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн. В кінці березня цього року Каськіва була оголошено у розшук у справі про розкрадання державних коштів в 2012-2013 роках - 7,5 млн грн. за укладеним Каськівим договором про надання рекламних послуг з ТОВ.

За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу ("заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах"; "службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки").