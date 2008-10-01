Зварич каже, що НУ-НС прийде на переговори з БЮТ хоч о другій ночі

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” не отримувала жодних запрошень на консультації щодо створення коаліції від БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, заява прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо її готовності прийняти будь-які умови для створення коаліції має підтверджуватися конкретними кроками.

Р.ЗВАРИЧ також зазначив, що сьогодні навряд чи відбудуться якісь консультації щодо створення коаліції. Він, посилаючись на лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА, повідомив, що лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН тільки сьогодні о 22.00 повертається із відрядження.

При цьому Р.ЗВАРИЧ запевнив, що фракція НУ-НС готова поновити консультації навіть о другій годині ночі.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні заявила, що БЮТ приймає усі ультимативні умови НУ-НС для створення коаліції «трьох».

«Всі умови, всі ультиматуми, викручування рук, які запропонувала "Наша Україна, – Народна самооборона", а скоріше В’ячеслав КИРИЛЕНКО, тому що депутати НУ-НС просто без умов хочуть відновлення коаліції, але ультиматуми ми приймаємо для того, щоб за будь-яких обставин не дати підстав для знищення демократичної коаліції, (не дати підстав) зрадити Україну і повести країну на дострокові вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час прем`єр підкреслила, що БЮТ не погоджується з ультиматумами НУ-НС. «Ми не погоджуємося, ми просто їх приймаємо заради збереження демократичної коаліції і стратегічного курсу України. Ми проголосуємо все, що вони вимагають, адже набагато важливіше сьогодні в усіх політичних суперечках Україна, її стабільність, її процвітання і її стратегічний європейський курс», - пояснила вона.

Тим часом, Ю.ТИМОШЕНКО припустила, що після ухвалення БЮТ умов НУ-НС керівник фракції НУ-НС В.КИРИЛЕНКО озвучить нові умови.

«Я знаю, що для того, щоб не створити демократичну коаліцію в посиленому варіанті з Блоком Литвина, будуть щодня Президентом України висуватися нові ультиматуми. Озвучувати їх буде В.КИРИЛЕНКО. Але я наперед кажу, що всі їхні ультиматуми ми, заплющивши очі, прийматимемо, аби зберегти стратегічний курс, демократичну коаліцію і не допустити такого хаосу в країні, як дострокові вибори», - підкреслила глава уряду.