Бойко зрозумів: Тимошенко їздила до Москви за чим завгодно, але не за газом

Заступник голови Партії регіонів, народний депутат, екс-міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО вважає беззмістовним вчорашній візит до Російської Федерації прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, таку думку Ю.БОЙКО висловив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Мені неясна мета вчорашнього візиту прем`єр-міністра. Абсолютно очевидно, що ціна на газ для України на 2009 рік не може бути визначена до завершення переговорів російської сторони з її середньоазіатськими постачальниками. Поки немає закупівельної ціни для Росії – не буде й ціни продажу для України. Невже це комусь неясно?», - сказав депутат.

При цьому він додав, що «в зв`язку з цим метою візиту ТИМОШЕНКО було все, що завгодно, окрім визначення ціни на газ. Я думаю, це була чисто пропагандистська акція на випадок відставки прем`єра – мовляв, я домовилася про сприятливу ціну, але мені не дали завершити переговори».

Він також зазначив, що за результатами візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Москви не було визначено ні формулу ціни для України, ні етапність переходу країни на світові ціни. «Фактично, візит виявився «порожнім», – сказав Ю.БОЙКО.

«Невизначеність із ціною газу несе значні ризики для країни, оскільки без неї – як одного з основних макроекономічних показників – неможливо підготувати державний бюджет на 2009 рік», – підкреслив депутат.

Ю.БОЙКО зазначив, що «уряд заклав до бюджету прогнозну ціну 250 дол. за тисячу кубометрів. Керівник «Нафтогазу України» 2 жовтня назвав діапазон ціни в 250-300 дол. Скажіть, як у таких умовах можна розробити й затвердити державний бюджет країни, спланувати всі доходи, всі витрати й субсидії?».

На думку екс-міністра палива та енергетики, ситуація з визначенням ціни газу могла бути сприятливішою для України, якби уряд влітку провів переговори з середньоазіатськими державами-постачальниками.

«На одному із засідань РНБО, на якому я був присутній, прем`єр-міністр буквально благала Президента дати їй доручення про проведення газових переговорів із Туркменістаном, Узбекистаном і Казахстаном. Таке доручення було дано, але візити так і не відбулися. Якби вони були, ситуація була б набагато яснішою. А зараз нам залишається тільки зі сторони чекати завершення переговорів постачальників із Росією. А що стосується ціни – ми будемо поставлені перед фактом», – сказав Ю.БОЙКО.

Водночас, він відзначив сприятливу для України світову кон`юнктуру цін на енергоносії. «Вартість нафти на світових біржах почала падати й, на мою думку, продовжуватиме знижуватися. Це залишає нашій країні шанс, при грамотному проведенні переговорів, добитися ціни нижче 300 доларів за тисячу кубометрів», – підкреслив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня прем`єр-міністри України і РФ Ю.ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН домовилися про підписання контрактів на поставку газу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» без посередників.

Такий варіант відносин, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, визначено підписаним прем`єрами міжурядовим меморандумом про співпрацю в газовій сфері. «Ми домовилися про те, що сторони вітають встановлення з 1 січня 2009 року прямих довгострокових відносин між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» по поставках газу до України в обсягах, що забезпечують баланс газу для споживачів України», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. Також вона повідомила, що, згідно з меморандумом, сторони підтверджують прагнення до поетапного переходу протягом трьох років на ринкові, економічно обгрунтовані й взаємовигідні ціни як на імпортований газ, так і на транзит по території України.

Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА висловлював надію, що ціна на природний газ для України в 2009 році не вийде за межі 250-300 доларів за тисячу кубометрів.