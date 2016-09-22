Генпрокуратура арештувала Maybach викритого у вимаганні $500 тисяч хабара члена ВРЮ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Ми вчора подали клопотання в суд на обшуки пана Гречківського, але суд чомусь не поспішає надати дозвіл. Напевно, бояться в очікуванні переатестації з боку Вищої ради юстиції. Хоча і без цього дозволу ми вже наклали арешти на його видиме майно, починаючи від "Майбаху", і інше нажите "тяжкою" працею", - сказав Луценко.

Читайте такожУ Луценка оприлюднили відео затримання посередника, який отримував хабар для члена ВРЮ

Він додав, що слідством також встановлено, що Гречківський є почесним консулом однієї з європейських країн, у зв'язку з чим ГПУ направила туди відповідні запити.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом "К" Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення. "Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів", - сказав генпрокурор.

Сьогодні стало відомо, що мова йде про Павла Гречківського. Йому висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство). Сьогодні Вища рада юстиції відмовила у задоволенні прохання Генеральної прокуратури про ініціювання звільнення Павла Гречківського з посади члена ВРЮ.

Гречківський був обраний на посаду члена ВРЮ від адвокатської спільноти на з'їзді адвокатів.