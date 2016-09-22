У Луценка оприлюднили відео затримання посередника, який отримував хабар для члена ВРЮ

Відео опубліковано сьогодні, 22 вересня, на каналі відомства в YouTube.

Читайте такожВикритого у вимаганні $500 тисяч хабара члена ВРЮ вирішили відправити у відпустку

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом "К" Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів", - сказав генпрокурор. Згодом стало відомо, що йдеться про Павла Гречківського. Йому висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство).



