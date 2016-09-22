У Луценка оприлюднили відео затримання посередника, який отримував хабар для члена ВРЮ
Генеральна прокуратура України опублікувала відео затримання посередника, який одержував хабар для члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського.
Відео опубліковано сьогодні, 22 вересня, на каналі відомства в YouTube.
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Як повідомляв УНІАН, 21 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом "К" Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.
"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів", - сказав генпрокурор. Згодом стало відомо, що йдеться про Павла Гречківського. Йому висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство).