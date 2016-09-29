Президент Німеччини назвав Бабин Яр унікальним місцем жахіття
Президент Німеччини Йоахім Гаук назвав Бабин Яр унікальним місцем жахіття.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на жалобній церемонії з вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.
"У Бабиному Яру загони особливого призначення, таємна військова поліція і члени військ СС примусили своїх жертв роздягнутися, віддати свої цінні речі, відігнали їх ударами до краю урвища і розстріляли їх: чоловіків і жінок, дітей і старців - 33 771 особу лише протягом двох днів поспіль", - сказав Гаук.
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Він наголосив, що прабабуся Каті Петровської є однією з тих жертв, яких "ми сьогодні тут оплакуємо". "Оповідання її правнучки - це щось особливе, щось дорогоцінне. Через десятиліття після злодіяння, воно повертає жертві назад її обличчя, ім'я та образ", - заявив Гаук.
Він заявив, що в теперішній час нащадки та родичі сильно залежать від сили уяви, і тому є потреба у більшій інформації, аніж просто цифри і факти, щоб віддатися спогадам і скорботі. "Оскільки ми прагнемо зрозуміти: хто ми? І звідки походимо? І хто йшов перед нами? Якраз літературні свідки, як видається мені, створили передумову для нашого сьогоднішнього вшанування", - сказав президент ФРН.
"Тому що ми сьогодні знаємо про Бабин Яр, ми завдячуємо всім тим, хто подолав небажання знати і применшування скоєного і навіть замовчування у різні часи", - додав Гаук.
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При цьому він звернув увагу на постать Євгена Євтушенка, який у 1961 році "зламав табу, що наклав Радянський Союз на навмисне вбивство свого єврейського населення".
"Бабин Яр - це унікальне місце жахіття. Аж до відходу Вермахту з Києва у грудні 1943 року Бабин Яр залишився місцем страт. Бабин Яр став масовою могилою не тільки для київських євреїв, але і для десятків тисяч радянських військовополонених, психічно хворих, ромів, членів українського національного руху. Всі вони стали жертвами націонал-соціалістської волі до знищення, яка не задовольнилася убивствами, адже навіть спогади про них мали бути стерті", - наголосив Гаук.