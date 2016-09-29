Президент Німеччини назвав Бабин Яр унікальним місцем жахіття

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на жалобній церемонії з вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

"У Бабиному Яру загони особливого призначення, таємна військова поліція і члени військ СС примусили своїх жертв роздягнутися, віддати свої цінні речі, відігнали їх ударами до краю урвища і розстріляли їх: чоловіків і жінок, дітей і старців - 33 771 особу лише протягом двох днів поспіль", - сказав Гаук.

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Він наголосив, що прабабуся Каті Петровської є однією з тих жертв, яких "ми сьогодні тут оплакуємо". "Оповідання її правнучки - це щось особливе, щось дорогоцінне. Через десятиліття після злодіяння, воно повертає жертві назад її обличчя, ім'я та образ", - заявив Гаук.

Він заявив, що в теперішній час нащадки та родичі сильно залежать від сили уяви, і тому є потреба у більшій інформації, аніж просто цифри і факти, щоб віддатися спогадам і скорботі. "Оскільки ми прагнемо зрозуміти: хто ми? І звідки походимо? І хто йшов перед нами? Якраз літературні свідки, як видається мені, створили передумову для нашого сьогоднішнього вшанування", - сказав президент ФРН.

"Тому що ми сьогодні знаємо про Бабин Яр, ми завдячуємо всім тим, хто подолав небажання знати і применшування скоєного і навіть замовчування у різні часи", - додав Гаук.

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При цьому він звернув увагу на постать Євгена Євтушенка, який у 1961 році "зламав табу, що наклав Радянський Союз на навмисне вбивство свого єврейського населення".

"Бабин Яр - це унікальне місце жахіття. Аж до відходу Вермахту з Києва у грудні 1943 року Бабин Яр залишився місцем страт. Бабин Яр став масовою могилою не тільки для київських євреїв, але і для десятків тисяч радянських військовополонених, психічно хворих, ромів, членів українського національного руху. Всі вони стали жертвами націонал-соціалістської волі до знищення, яка не задовольнилася убивствами, адже навіть спогади про них мали бути стерті", - наголосив Гаук.