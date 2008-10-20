Фракції ПР і Блоку Литвина не прийшли до Тимошенко

Представники фракцій Партії регіонів та Блоку Литвина не беруть участі в сьогоднішньому засіданні у Верховній Раді щодо подолання кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на зустріч, ініційовану прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, прийшли депутати від фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, Валерій ПИСАРЕНКО. Крім того, участь у засіданні беруть депутати від фракції НУ-НС Юрій КАРМАЗІН, Тарас СТЕЦЬКІВ, Микола КАТЕРИНЧУК, Борис ТАРАСЮК та лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО. В той же час лідера фракції НУ-НС В’ячеслава КИРИЛЕНКА немає.

Не беруть участі в нараді і голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК та його перший заступник Олександр ЛАВРИНОВИЧ. Керівництво ВР представляє тільки заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО у телезверненні до народу запропонувала створити коаліцію на основі всіх фракцій парламенту і переформатувати під неї Кабінет міністрів.

«На базі такої коаліції я пропоную терміново переформувати Кабмін і створити уряд захисту України від світової фінансової кризи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що такий уряд повинен мати можливість миттєво реагувати на всі зовнішні і внутрішні виклики, що виникають в наслідок кризи.

Прем`єр-міністр закликала лідерів фракцій парламенту зібратися 20 жовтня о 12.00 у Верховній Раді для обговорення цього питання.

Між тим на офіційному сайті Верховної Ради розміщено повідомлення, в якому йдеться, що «станом на 12.00 20 жовтня 2008 року, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не отримав офіційного запрошення на засідання голів фракцій парламенту за участю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО». І зазначається: «Також не отримували відповідного запрошення і керівники ще кількох парламентських фракцій».