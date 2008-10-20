Литвин: яка може бути коаліція, якщо Президент з прем’єром не розмовляють?

Лідер фракції " Блок Литвина" у Верховній Раді , лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН не вірить у можливість будь-яких домовленостей за ситуації, коли "у країні Президент з прем’єром не розмовляють та не сприймають один одного на суто людському рівні".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції у Житомирі.

За його словами, "народники голосували та приймали рішення у ВР та заявляють, що заради того, щоб не гнати країну на вибори й вирішувати проблеми, готові працювати у парламенті".

При цьому він спрогнозував, що такої роботи не буде і виборів не оминути.

"Ми бачимо, що подальшої роботи у ВР не буде, а нас просто втягують, хочуть дискредитувати, а потім сказати, що усі політики однакові", - наголосив В.ЛИТВИН.

При цьому він зазначив, що для успішної роботи уряду та глави держави потрібне порозуміння між Президентом та прем’єр-міністром "передусім на суто людському рівні" та висловив стурбованість відсутністю такого порозуміння у країні.

"Якщо Президент з прем’єром не розмовляють, скажіть, будь-ласка, яка може бути коаліція, яка може бути робота? Скажіть, будь-ласка, скільки можна обдурювати людей, говорити про якесь переформатування та інше, якщо вони (Президент з прем’єром - УНІАН) на людському рівні не сприймають один одного та країна стала заручником з’ясування стосунків між ними, яку коаліцію можна утворити, які антикризові заходи можуть вживатися, якщо у кожного з них - свій суддя, своя силова структура?", - запитав В.ЛИТВИН.

Він також закликав політиків відверто говорити про те, що відбувається у країні, зазначивши, що "усі інші розмови марні і ведуться на користь бідним, аби тільки сподобатися людям".