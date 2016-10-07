Санкції щодо Росії не працюють повною мірою в Україні - нардеп

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

"Санкції щодо Російської Федерації не працюють повною мірою в Україні. У нас далі є "Сбербанк", у нас далі є "ВТБ", який є прямий банк Путіна, і вони тут нормально функціонують… Ми не денонсували масу угод з Російською Федерацією, у тому числі по перебуванню Чорноморського флоту РФ до 2042 року. 300 угод не денонсовані", - сказав нардеп.

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При цьому нардеп навів приклад Грузії у 2008 році, коли Росія напала на цю країну.

"Вони вже мали візовий режим з Російською Федерацією. А що вони зробили першим кроком? Вони фактично припинили дипломатичні відносини з Росією", - сказав Батенко.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій пропонує обговорити можливість введення візового режиму з Росією і розширення санкцій щодо РФ.