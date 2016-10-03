Парубій пропонує розширити санкції проти Росії та ввести візовий режим

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради голів фракцій і комітетів.

Спікер нагадав, що на початку 2016 року він вніс до парламенту проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян.

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«Можливо, є сенс сьогодні нам порушити питання і повернутися до введення візового режиму з Російською Федерацією», - зазначив Парубій.

Крім того, він висловив думку, що «можливо, є сенс обговорити питання про розширення санкції щодо Росії».

«Це компетенція Верховної Ради, і я теж думаю, що був би сенс, щоб ми змогли проговорити питання розширення санкції проти Росії», - додав голова ВР.