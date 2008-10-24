Гриценко прогнозує, що криза «знесе перший ряд політиків»

Невирішена внутрішня криза може призвести до закінчення кар`єри нинішніх політичних лідерів.

Таку думку висловив сьогодні в ефірі телеканалу «Рада» голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

За його словами, комітет, який він очолює, на вчорашньому засіданні розглядав законопроекти про антикризові заходи, які внесли чинний і опозиційний уряди.

«Всі пропозиції поки що несистемні. Зрозуміло – вони готувалися ніч або дві, але вони не дають упевненості, що ситуацію вдасться втримати», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він наголосив, що в законопроектах пропонуються дуже жорсткі заходи, широкі повноваження для Кабінету Міністрів і Міністерства фінансів.

«Можливо, до цього варто було б удатися, але за однієї умові – коли є довіра парламенту та Президента до уряду. Зараз такої довіри немає, і це видно з розділеного парламенту», - зазначив політик.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що в цих законопроектах закладено спробу стабілізувати ситуацію, але там немає конкретних, системних кроків, які зробили б Україну сильнішою після кризи.

«Стимулів для розвитку економіки, яка дає гроші для людей, там немає», - наголосив він.

На думку народного депутата, сьогодні потрібно не допустити ухвалення цих документів і запобігти розпуску парламенту, оскільки без нього держава з кризою не впорається.

«Після виборів Верховна Рада буде такою ж: ті ж люди сядуть на ті ж місця – і що, знову почнуть домовлятися? Домовлятися потрібно зараз», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Якщо зараз піти на вибори, то ані Кабмін, ані Президент, ані парламент не працюватимуть, тому що всі їздитимуть Україною та агітуватимуть», - констатував А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, Президентові в цій ситуації потрібно відмовитися від теми дострокових виборів, не видавати жодних указів, підключитися самому до процесу досягнення домовленостей з урядом, лідерами парламентських фракцій, скласти докупи законопроекти, які внесли чинний і опозиційний уряди, депутати і впродовж кількох днів вийти на ухвалення базового пакету документів для зменшення впливу зовнішньої кризи на економіку нашої країни.

«Якщо ми з цією кризою не впораємося, і вона лине на Україну, то вона весь перший ряд політиків знесе по факту, хоч би ким вони планували стати – Президентом чи прем`єром. Але передусім постраждають прості українські громадяни», - підсумував А.ГРИЦЕНКО.