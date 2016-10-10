Кремль заявляє, що зустріч лідерів "нормандського формату" відбудеться 19 жовтня

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає РІА Новости.

«Поки що передбачається 19 числа», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро сказав, що глави МЗС України, Франції та Німеччині готують саміт у «нормандському форматі» на вищому рівні.

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Разом з тим 15 вересня в Кремлі заявили, що зустріч у «нормандському форматі» на вищому рівні може відбутися тільки тоді, коли будуть «реальні питання» для обговорення.

23 вересня заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив про наявність консенсусу щодо проведення наступного саміту «нормандської четвірки». При цьому Єлісєєв додав, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться тоді, коли буде належним чином підготовлено необхідні документи, які враховуватимуть інтереси української сторони.

Пізніше в Кремлі заявили, що йде робота «на експертному рівні» для підготовки зустрічі «нормандської четвірки» на вищому рівні глав України, Німеччини, Франції та Росії.