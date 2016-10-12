Кравчук розкритикував "нормандський" формат за таємність та відсутність рішень

Про це він написав у статті для видання "Новое время".

"Нормандський формат унікальний тим, що в його рамках не підписуються і не приймаються документи: ні рішення, ні меморандуми, ні декларації – нічого. Навіть протокол не публікують, з якого можна було б зрозуміти, про що йшла мова, які думки висловлювали учасники зустрічі, і до якого рішення вони прийшли", - підкреслив Кравчук.

Таким чином, на його думку, складно аналізувати, що насправді відбувається в нормандському процесі.

"Раз рішення не приймаються, і учасники зустрічей не несуть відповідальності за прийняті, підписані та оприлюднені рішення, непросто говорити, яку роль нормандський формат може зіграти в українському питанні", - додав перший президент.

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Зокрема, ніяких конкретних підписаних результатів немає, бо російська сторона відмовляється визнати себе стороною конфлікту, стверджуючи, що українці самі між собою воюють.

"Тим часом, за певних обставин українське питання може перерости в питання загальноєвропейське, а то й ширше – мова йде про порушення Росією міжнародного права, про анексію і захоплення територій країни, розташованої в центрі Європи. Тому, на мій погляд, рано чи пізно ми маємо перейти від нормандського формату до формату як мінімум будапештського, задіявши в переговорному процесі набагато більше держав", - зазначив Кравчук.

На його думку, саме через "будапештський" формат Україна зможе порушити питання про відповідальність тих країн (Росія, Велика Британія та США), які у 1994 році підписали меморандум про гарантії безпеки України через приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Він додав, що цивілізовані країни світу мають зайняти більш жорстку позицію щодо Росії - "зробити відповідну заяву або попередження, дати конкретні оцінки того, що відбувається – йдеться про агресію, про загибель тисяч людей, величезну кількість біженців".

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"Можливо, вони розраховують на те, що Росія рано чи пізно усвідомить свої помилки і увійде в русло цивілізованого вирішення цього питання. Але зважаючи на особливості РФ, яка ніколи не вважалася з поміркованими, демократичними заявами, до неї потрібен жорсткіший підхід", - підкреслив Кравчук.

Під "нормандським" форматом маються на увазі дипломатичні переговори високопоставлених представників Німеччини, Росії, України та Франції щодо врегулювання збройного конфлікту на сході України. Початок переговорів у такому форматі було покладено на зустрічі глав МЗС 4 країн в червні 2014 року в Нормандії (Франція) під час святкування 70-річчя висадки союзників в ході Другої світової війни.