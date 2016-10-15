Україна переживає друге народження - президент

15:41, 15 жовтня 2016
Політика
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Президент Петро Порошенко вважає, що Україна сьогодні проходить друге народження справжньої держави.

УНИАН

Про це він сказав під час зустрічі з військовими в зоні АТО.

«Сьогодні ми маємо новонароджену армію і я наголошую – новонароджену державу», - заявив він.

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«25 років тому незалежність нам впала з неба, на сьогоднішній день вона (Україна – УНІАН) проходить друге народження справжньої держави, патріотичної, сильної, вмотивованої та високо мобілізованої», - додав президент.

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