ЗМІ: голова ДФС відсторонив начальників Закарпатської митниці та митного поста "Ужгород"

Про це повідомляє "Закарпаття онлайн" з посиланням на правоохоронні органи регіону.

Окрім того, видання опублікувало копію відповідного наказу Насірова, датованого 24 жовтня.

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У документі йдеться, що посадовці відсторонені на час здійснення стосовно них дисциплінарного провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків.

"Закарпаття онлайн" з'ясувало, що зараз на МП "Ужгород" здійснюється повторний огляд вантажу вже оформлених митниками на вивезення каміонів і йдеться про повну невідповідність реального вмісту заявленому в митних деклараціях.