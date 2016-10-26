ЗМІ: голова ДФС відсторонив начальників Закарпатської митниці та митного поста "Ужгород"
06:14, 26 жовтня 2016Політика
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Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров відсторонив від виконання своїх службових обов'язків начальника Закарпатської митниці Володимира Колеснікова і начальника митного поста "Ужгород" Євгена Потоцького.
Начальника Закарпатської митниці Володимира Колеснікова відсторонено від роботи / фото: УНІАН
Про це повідомляє "Закарпаття онлайн" з посиланням на правоохоронні органи регіону.
Окрім того, видання опублікувало копію відповідного наказу Насірова, датованого 24 жовтня.
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У документі йдеться, що посадовці відсторонені на час здійснення стосовно них дисциплінарного провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків.
"Закарпаття онлайн" з'ясувало, що зараз на МП "Ужгород" здійснюється повторний огляд вантажу вже оформлених митниками на вивезення каміонів і йдеться про повну невідповідність реального вмісту заявленому в митних деклараціях.
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