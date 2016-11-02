Справа про розкрадання на "Укроборонпромі": антикорупційний комітет просить створити слідчу комісію

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

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На засіданні розглядалося питання про проект постанови про створення депутатської робочої групи з питань "об'єктивного розслідування фактів можливої причетності народного депутата України Сергія Пашинського та керівників державних підприємств, що входять до складу ДК "Укроборонпром" до розкрадання майна та коштів цих підприємств" (№5267) народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергія Капліна.

Після обговорення цього питання на голосування було винесено пропозицію відхилити цей проект постанови, але водночас "рекомендувати ВР утворити тимчасову спеціальну комісію з розслідування зловживань в "Укроборонпромі" без прізвища Пашинський".

Голосуванням члени комітету підтримали цю пропозицію.